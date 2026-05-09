"Двойной праздник": на параде Путина женщину поздравили со смертью сына на "СВО" (видео)
Этот инцидент стал иллюстрацией того, как война против Украины превратилась в идеологический ритуал.
В русском Кемерово зафиксировали очередное проявление цинизма со стороны местных пропагандистов. Во время акции, посвященной 9 мая, женщина, чей сын пропал без вести на войне против Украины, услышала шокирующее поздравление.
Об этом пишут Telegram-каналы.
В современной российской пропаганде войну против Украины настолько тесно сплели с ритуалами вокруг победы во Второй мировой войне, что пропагандисты перестали видеть за лозунгами трагедии конкретных людей.
На видео, распространяемом в Сети, зафиксирован диалог между участницей акции и сотрудницей пропагандистских медиа. Когда женщина призналась, что ее семья переживает потерю, реакция собеседницы оказалась лишена какой-либо эмпатии.
«У меня сын пропал на СВО», — сказала жительница Кемерово.
Вместо слов соболезнования пропагандистка решила, что потеря ребенка на войне является поводом для радости.
«У вас, значит, двойной праздник. Поздравляю!» — воскликнула пропагандистка в ответ на известие об исчезновении оккупанта.
Напомним, 9 мая в Москве состоялся парад ко «дню победы», который длился около 45 минут. Впервые с 2007 года мероприятие было проведено без участия военной техники.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №374, которым разрешил России провести парад 9 мая на Красной площади в Москве. В документе отмечалось, что решение было принято «в гуманитарных целях» после консультаций с американской стороной.