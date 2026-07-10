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Двойной удар по Крему: Турция продает российские С-400, чтобы получить американские F-35
Турция нашла элегантный способ избавиться от американских санкций, заключив соглашение с третьей страной. Этот неожиданный шаг не только откроет Анкаре доступ к современным истребителям, но и уже вызвал нервную реакцию в Кремле.
Правительство Турции согласовало продажу существующих российских зенитно-ракетных комплексов одной из стран Персидского залива. Это военное соглашение позволит государству окончательно избавиться от американских оборонных санкций и возобновить участие в международной программе поставок современных истребителей F-35.
Об этом пишет Hürriyet.
Кто получит российские комплексы
Благодаря перепродаже С-400 Турция не только решит свои дипломатические проблемы с США, но и сможет заработать значительные средства. Конечным получателем российских систем станет одна из стран Персидского залива — вероятнее всего, Объединенные Арабские Эмираты или Катар.
Оба эти государства недавно столкнулись с серьезными пробелами в собственной безопасности и начали искать альтернативные системы ПВО. ОАЭ нуждаются в защите из-за постоянной угрозы атак со стороны Ирана. В то же время Катар испытал настоящий шок во время недавнего израильского удара: выяснилось, что защищавшие страну американские системы Patriot просто не активировались, поскольку Израиль заложен в их программное обеспечение как «дружественная страна».
Три шага к снятию санкций
Чтобы официально отменить санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций), наложенные на Турцию из-за покупки российского оружия, президент США должен направить официальное письмо в Конгресс. В этом документе американский лидер должен подтвердить три ключевых пункта:
российские комплексы С-400 находятся в нерабочем состоянии на территории Турции;
Анкара больше не владеет этими системами;
турецкая сторона обязуется не развивать подобных военных отношений с Россией в будущем.
Если Конгресс США одобрит эти гарантии, Турция получит тройную выгоду: полная отмена санкций CAATSA, поставка американских двигателей для собственных национальных истребителей KAAN, а также открытие дверей для покупки современных боевых самолетов F-35, чего Анкара была лишена много лет.
Реакция Кремля
По информации российских СМИ, спикер Кремля Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал возможную продажу зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стороне.
«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к сфере сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — заявил Песков.
Напомним, по информации источников, близких к Кремлю, в России готовятся к новому этапу войны . Путин может расширить войну в Украине и планирует новые наступательные операции.