Двойной удар по Крему: Турция продает российские С-400, чтобы получить американские F-35

Турция продает российское оружие, чтобы получить американское

Реклама

Правительство Турции согласовало продажу существующих российских зенитно-ракетных комплексов одной из стран Персидского залива. Это военное соглашение позволит государству окончательно избавиться от американских оборонных санкций и возобновить участие в международной программе поставок современных истребителей F-35.

Об этом пишет Hürriyet.

Кто получит российские комплексы

Благодаря перепродаже С-400 Турция не только решит свои дипломатические проблемы с США, но и сможет заработать значительные средства. Конечным получателем российских систем станет одна из стран Персидского залива — вероятнее всего, Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

Реклама

Оба эти государства недавно столкнулись с серьезными пробелами в собственной безопасности и начали искать альтернативные системы ПВО. ОАЭ нуждаются в защите из-за постоянной угрозы атак со стороны Ирана. В то же время Катар испытал настоящий шок во время недавнего израильского удара: выяснилось, что защищавшие страну американские системы Patriot просто не активировались, поскольку Израиль заложен в их программное обеспечение как «дружественная страна».

Три шага к снятию санкций

Чтобы официально отменить санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций), наложенные на Турцию из-за покупки российского оружия, президент США должен направить официальное письмо в Конгресс. В этом документе американский лидер должен подтвердить три ключевых пункта:

российские комплексы С-400 находятся в нерабочем состоянии на территории Турции;

Анкара больше не владеет этими системами;

турецкая сторона обязуется не развивать подобных военных отношений с Россией в будущем.

Если Конгресс США одобрит эти гарантии, Турция получит тройную выгоду: полная отмена санкций CAATSA, поставка американских двигателей для собственных национальных истребителей KAAN, а также открытие дверей для покупки современных боевых самолетов F-35, чего Анкара была лишена много лет.

Реакция Кремля

По информации российских СМИ, спикер Кремля Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал возможную продажу зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стороне.

Реклама

«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к сфере сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — заявил Песков.

Напомним, по информации источников, близких к Кремлю, в России готовятся к новому этапу войны . Путин может расширить войну в Украине и планирует новые наступательные операции.

Новости партнеров