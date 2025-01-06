Двоюродная сестра президента Азербайджана арестована на "наркотической вечеринке" в Греции

Полиция обнаружила 45 пакетиков с наркотиками (кокаином, экстази и метамфетамином) и сейф с более чем 43 000 евро.

В Греции во время рейда на роскошную вечеринку арестовали Иззат Джавадову, британско-азербайджанскую диджейку, которая является двоюродной сестрой президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Daily Mail.

Рейд состоялся 30 декабря на элитной вилле в Каливии недалеко от Афин. Полиция обнаружила 45 пакетиков с наркотиками (кокаином, экстази и метамфетамином) и сейф с более чем 43 000 евро. Среди 13 задержанных оказалась и 44-летняя Джавадова, известная под сценическим именем Микаэла Джав.

Полиция также арестовала трех неслужебных полицейских, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Расследование продолжается, а часть обвиняемых призналась в хранении наркотиков для личного употребления.

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Джавадова заявила, что не организовывала вечеринку и не распространяла приглашения. В комментарии греческому телеканалу ERT она назвала мероприятие "техно-берлинской вечеринкой, посвященной музыке и любви" и заявила, что обвинение является "нападением на ЛГБТК-сообщество".

Иззат Джавадова – дочь покойного брата бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Она выросла в Великобритании, где основала промоутерскую фирму Love The Underground Records. Известно, что она проживает в квартире за 4 миллиона фунтов стерлингов в центре Лондона, а также владеет таунхаусом в Ричмонде-на-Темге.

Иззат является завсегдатаем элитного тусовочного острова Ибица, где, по сообщениям, у нее есть вилла на берегу моря.

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Греческая полиция опубликовала видео рейда, где видны пакетики с наркотиками, большие суммы наличных денег и диджейские пульты. Владелец виллы заявил, что Джавадова арендовала недвижимость за 1000 евро, но она была повреждена во время вечеринки.

Джавадову и других участников подозревают в незаконном обращении наркотиков. Ее задержание стало очередным скандалом, связанным с членами азербайджанской элиты.

Напомним, что в Киеве перед судом предстанут четыре человека, организовавшие изготовление и сбыт амфетамина. Среди фигурантов – семейная пара, оборудовавшая нарколабораторию в собственной квартире.