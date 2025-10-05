Двух девушек-подростков обнаружили мертвыми на крыше поезда метро

Метро США / © Pixabay

Ужасная трагедия произошла в США в бруклинском районе Уильямсбург, на крыше поезда линии метро J были найдены тела двух подростков.

Об этом пишет издание The New York Times.

По предварительной версии полиции, смерть наступила в результате участия в экстремально опасном развлечении — «сабвей-серфинге» (катании на внешней части скоростных вагонов), которое активно пропагандируется в социальных сетях среди молодежи.

Полицейский патруль прибыл на станцию Marcy Avenue, на крыше последнего вагона обнаружили двух девушек без признаков жизни. Спасти их жизнь медикам не удалось. Личности и точный возраст погибших пока не разглашаются.

Городские службы бьют тревогу: это далеко не первый случай. По данным транспортного управления США, в этом году из-за попыток «сабвей-серфинга» уже умерло три человека, включая 15-летнего парня, который погиб в июле на линии 7. В 2024 году было зафиксировано шесть таких смертей, а годом ранее, в 2023-м, — пять.

Власти города и транспортные операторы усиливают борьбу с этой смертельной практикой. С 2023 года полиция использует дроны для выявления «серферов», а Metropolitan Transportation Authority (МТА) сотрудничает с гигантами, как Instagram и TikTok, требуя удаления видеороликов, романтизирующих экстремальное катание.

Напомним, ранее мы писали о том, что полицейские Киева обнаружили в одном из телеграм-каналов видео, на которых трое подростков катаются на внешней стороне трамвая и электропоезда, держась за сцепное устройство.