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Двух французов задержали за подготовку покушения на президента Мадагаскара

Двух французов задержали за подготовку покушения на президента Мадагаскара

Associated Press

Оба находятся под стражей.

Предотвращено покушение на убийство президента Мадагаскара Андри Радзуэлины.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру республики.

Отмечается, что власти помешали попытке убийства лидера и задержали нескольких "иностранцев и жителей Мадагаскара".

По данным радиостанции RFI, которая ссылается на прокуратуру, задержаны Поль Рафанохарана, франко-малагасиец, и Филипп Франсуа, француз. Источник отметил, что оба находятся под стражей. Поль Рафанохарана был задержан в своем доме во вторник вечером, операцию проводили около десяти вооруженных людей. Франсуа задержали в зале вылета местного аэропорта, он хотел улететь во Францию.

Напомним:

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