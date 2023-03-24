Двух мальчиков задушили до смерти, а их маму нашли повешенной в соседней комнате

В Лондоне нашли мертвыми женщину и ее двух сыновей.

Тела задушенных 7-летнего и 9-летнего мальчиков обнаружили в их спальне, а их 47-летнюю маму — повешенной в другой комнате.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Полицию вызвали в дом семьи 9 марта после сообщения о беспокойстве за благополучие детей.

В сообщении говорится, что 9-летний Максимус был найден мертвым на кровати, а Алекс лежал на полу рядом с ним. Их тела опознал отец.

По всем трем смертям ведется расследование. Судебное разбирательство пока отложено.

Представители школы, где учились братья, мальчиков описали так: "Алекс и Макс были действительно замечательными членами нашего школьного сообщества, и мы будем помнить их с большой нежностью и любовью. Они были любящими и заботливыми мальчиками, которые очень хотели учиться. Оба были примерными учениками, и было ясно, что они лучшие друзья".

Напомним, в Южной Африке погибла трехлетняя девочка. Ребенок утонул в школьном туалете.

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