Двух мужчин обвинили в убийстве 3600 птиц: какое им грозит наказание

Также они якобы продавали части и перья на черном рынке.

Двум американцам предъявлены обвинения в незаконном убийстве около 3600 птиц, в том числе белоголовых орланов и беркутов.

Об этом пишет BBC.

Саймон Пол и Тревис Брэнсон якобы отстреливали птиц в течение нескольких лет и продавали части и перья на черном рынке.

Им были предъявлены обвинения в заговоре, нарушении Закона о защите белоголового орлана и беркута, а также в незаконной торговле.

Двум мужчинам было приказано явиться в суд в январе. В обвинительном заключении утверждается, что они убивали птиц в индейской резервации Флетхеда в западной Монтане и других местах. Также сообщается, что Брэнсон рассылал сообщения, в которых хвастался "совершением уголовных преступлений" и "убийством", а также тем, что пара продала птиц и их перья за "значительные суммы денег".

Белоголовые орланы / Фото: Getty Images

В какой-то момент мужчины выложили тушу оленя, чтобы привлечь птиц, прежде чем стрелять в них.

В обвинительном акте перечислено 13 частных случаев предполагаемых нарушений Закона о защите орлов, но прокуроры не уточнили, какие еще виды птиц убили люди, и многие ли были редкими или под угрозой исчезновения.

Читайте главные новости дня:

Белоголовый орлан является национальной птицей Соединенных Штатов и изображен как на валюте, так и на национальной печати.

Максимальный срок заключения за сговор и незаконную торговлю составляет пять лет, а нарушения Закона о защите орланов караются годом заключения и штрафами.

Напомним, женщина, пережившая клиническую смерть, откровенно рассказала о своем околосмертном опыте. У нее остановилось сердце из-за осложнений, вызванных COVID.

Читайте также: