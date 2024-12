Двоих пилотов задержали на взлетной полосе с почти полтонны кокаина – фото

В Бразилии двоих пилотов задержали на взлетно-посадочной полосе с почти полтонны кокаина в самолете.

Об этом сообщает Need To Know.

На кадрах, снятых с полицейского вертолета, видно, как легкомоторный самолет после приземления выруливает на взлетно-посадочную полосу. Когда вертолет снижается, пилоты паркуют свой самолет и вылезают через крыло. Они кладут руки на голову, когда вертолет приземляется. Офицер выпрыгивает и целится в них из пистолета, когда они ложатся на живот.

Второй полицейский появляется в поле зрения и следит за тем, чтобы подозреваемые не двигались, пока первый полицейский ощупывает их карманы. Полицейские удерживали подозреваемых на месте преступления до прибытия большего количества правоохранителей.

Пилотов задержали почти с пол тонны кокаина / Фото: скриншот с видео

Пилоты были арестованы по подозрению в торговле наркотиками в аэропорту Пенаполис вблизи Сан-Паулу.

Полиция обнаружила в самолете 435,86 кг кокаина, а пилот во время допроса признался, что перевозил эту партию.

Легкомоторный самолет, вылетевший из Аквидауаны, штат Мату-Грос-ду-Сул, был конфискован. Его сертификат летной годности был действителен.

Полиция заявляет, что второй пилот имеет судимость за торговлю наркотиками и неуплату алиментов на содержание детей. Дело передано в Федеральную полицию в Арасатубе, штат Сан-Паулу.

