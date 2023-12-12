Двух учительниц уволили с работы за публикацию в Интернете контента для взрослых

В одной из сельских школ штата Миссури двух учителей английского языка уволили за то, что они публиковали эротический контент на сайте OnlyFans.

Об этом пишет АР.

Сайт и другие подобные сайты предоставляют возможность желающим увлечься порнографией, заработать дополнительные деньги.

Этой осенью уволили двух учительниц средней школы Сент-Клер – 28-летнюю Брианну Коппедж и 31-летнюю Меган Гейтер.

В Сент-Клере Коппедж была первой, кого раскрыли после того, как кто-то "слив" в соцсетях" ссылку на ее аккаунт OnlyFans.

"Я не жалею, что присоединилась к OnlyFans. Я не считаю, что секс-работа должна быть позорной", – говорит Коппедж.

Гейтер, тренировавшая черлидинг, сказала, что использовала заработок в OnlyFans для выплаты студенческих займов. Ее также разоблачили, хотя у нее есть псевдоним и не показывала лицо.

Обе женщины рассказали, что их доходы OnlyFans резко выросли из-за огласки.

"Как родители, мы считаем, что это не нормально, когда дети видят, как их учителя занимаются сексом. Это возмутительно. Мы не должны давать детям причин фантазировать по отношению к своим учителям", – сказал Курт Мориц, отец 7-летнего мальчика, посещающего эту школу.

В США это уже не первый случай, когда учителя теряют работу из-за такого дополнительного заработка.

В Саут-Бенде, штат Индиана, 42-летняя Сара Силз сказала, что в прошлом году ее уволили с работы преподавания естественных наук детям начальной школы после того, как она начала публиковать сообщения на OnlyFans, чтобы заработать больше денег.

В январе 2023 года американка Виктория Трийс подала в суд на государственные школы округа Орандж, утверждая, что ей запретили работать волонтером в начальной школе Флориды, где учится ее сын, поскольку она размещает контент на OnlyFans.

"Если бы мы платили нашим учителям столько же, сколько платим спортсменам, возможно, им бы не пришлось открывать OnlyFans", – говорит адвокат Марк Николсон.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщину уволили с работы после того, как начальник раскрыл ее тайную подработку в OnlyFans.

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