Двух украинцев в Польше подозревают в работе на спецслужбы РФ: подробности

Польская полиция (иллюстративная фотография)

Польская прокуратура сообщила о предъявлении обвинений пяти иностранцам. В частности, двум гражданам Украины, в сотрудничестве с российскими разведывательными службами. Задержанные подозреваются в сборе и передаче данных об объектах критической инфраструктуры Польши.

Об этом говорится в сообщении польской прокуратуры, обнародованном в пятницу, 28 ноября.

Полиция и Агентство внутренней безопасности Польши арестовали пять человек, действовавших на территории страны. В состав группы вошли три гражданина Беларуси и два гражданина Украины.

По информации прокуратуры, задержанные иностранцы подозреваются в сотрудничестве с представителями иностранных разведок, в частности, через мессенджер Telegram. Их деятельность заключалась в выполнении порученных задач, касающихся национальной безопасности Польши, а именно: создание и передача фотографий объектов критической инфраструктуры и фиксация мест, имеющих важное значение для национальной безопасности Польши.

За свою работу подозреваемые получали вознаграждение в криптовалюте. Прокуратура также уточнила, что среди задержанных граждан Украины есть несовершеннолетнее лицо. Всем подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы по статье 130 Уголовного кодекса Польши, касающейся сотрудничества с иностранной разведкой.

Ранее сообщалось, что у одного из четырех украинцев, которых задержали в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге по заказу спецслужб Кремля, обнаружили 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ.

Польские правоохранители сообщили о доказательствах, свидетельствующих о вероятной причастности еще одного гражданина Украины к актам саботажа на железнодорожной инфраструктуре.

Также сообщалось, двое граждан России приговорены в Польше к 5,5 годам заключения за шпионаж в пользу РФ и связи с группой «Вагнера». Приговор огласил Окружной суд в Кракове.