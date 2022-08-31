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Двух высокопоставленных чиновников Германии подозревают в сотрудничестве с Кремлем: как они "засветились"

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Двух высокопоставленных чиновников Германии подозревают в сотрудничестве с Кремлем: как они "засветились"

Фото: Pexels

Двое высокопоставленных чиновников в правительстве канцлера Германии Олаф Шольц подозреваются в работе на Россию.

Они часто ездили в РФ и давали неточные данные о заполненности немецких газохранилищ и работе "Северного потока-2".

Об этом пишет немецкое издание Zeit.

Расследование в отношении двух должностных лиц в министерстве финансов инициировал министр экономики и энергетики, а также вице-канцлер Роберт Габек. Он обратился в Федеральную службу защиты конституции Германии с просьбой проверить двух своих подчиненных, длительно работавших в министерстве. Он заподозрил чиновников в фальсификации информации о наполнении немецких хранилищ запасами газа, отчетов об энергетической безопасности государства, а также они саботировали решение правительства не вводить в эксплуатацию "Северный поток-2".

Контрразведка уже установила, что один из подозреваемых ездил на "обучение" в Россию. В настоящее время продолжается расследование и устанавливается, не были ли эти чиновники "кротами" России в немецком правительстве.

Напомним, Германия предлагает приостановить упрощенный визовый режим с Россией.

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