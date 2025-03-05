Двоих высокопоставленных российских дипломатов высылают из Румынии: что произошло

Власти Румынии объявили персонами нон грата военного, воздушного и военно-морского атташе Российской Федерации в Бухаресте Александра Чуприну, а также его заместителя Евгения Игнатьева. Последний фигурирует в скандальном деле, связанном с пророссийским политиком, бывшим кандидатом в президенты Келином Джорджеску.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на МИД страны.

Румынское внешнеполитическое ведомство назвало причиной высылки высокопоставленных российских дипломатов осуществление деятельности, которая противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

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Об этом сообщили российской стороне в среду, 5 марта, во время вызова в штаб-квартиру МИД временного поверенного по делам посольства Российской Федерации в Бухаресте.

В издании отметили, что Евгений Игнатьев фигурирует по делу Мариана Мотоку, сторонника пророссийского политика Келина Джорджеску. Зафиксировано, как он звонил в посольство РФ и просил связать его с полковником Евгением Игнатьевым.

Другие перехваченные записи его разговоров показали, что перед тем, как позвонить в посольство РФ, Мариан Мотоку разговаривал с Келином Джорджеску. Во время разговора последний сказал Мотоку, что у него "есть план", который знает только он.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Румынии Джорджеску занял первое место с 22,94% голосов, опередив кандидата от "Союза спасения Румынии" Елену Ласконь, набравшую 19,18%. Однако выборы сопровождались скандалом: кандидат Кристиан Тергес заявил о фальсификациях, а Конституционный суд принял решение пересчитать все бюллетени. 6 декабря суд отменил результаты первого тура на фоне рассекреченных данных спецслужб о российском вмешательстве в избирательный процесс.

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