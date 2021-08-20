Двухдневный ребенок внезапно умер после того, как родители заметили проблемы с кормлением: подробности

Двухдневный ребенок внезапно умер после того, как родители заметили проблемы с кормлением: подробности

Ребенок умер после того, как его выписали из больницы, потому что мать их боялась.

В британском городе Мертир -Тидфил после возвращения из больницы умер двухдневный малыш, который появился на свет дома на четыре недели раньше, чем планировалось. Трагедия произошла в сентябре 2019 года, в настоящее время ведется расследование.

Об этом пишет Metro.

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Известно, что Эдвард Банди-Хилл родился дома за четыре недели до предполагаемой даты родов, после чего его госпитализировали в больницу для проверки. Его родителям 29-летней матери Зои Банди и отцу Джейми Хиллу посоветовали остаться, но они решили поехать домой из-за фобии Зои к больницам — состояние, известное как нозокомефобия. Вопреки медицинским рекомендациям родители Эдварда подписали документ, в котором заявляли о намерении выписаться из роддома.

Но в течение нескольких часов после прибытия домой, пара заметила проблемы с кормлением Эдварда. К ним приходили две акушерки, которые давали советы, но в суде было заявлено, что они не беспокоились. Менее чем через час после второго визита Эдвард стал вялым, и когда мать попыталась его искупать и разбудить, он был неподвижен.

Фельдшеры посетили дом и предприняли попытку реанимации, но, к сожалению, в больнице принца Чарльза в Мертир -Тидфил медики диагностировали смерть.

Детский патологоанатом Эндрю Бамбер сказал, что есть признаки возможного вдыхания жидкости и следы конопли в крови Эдварда, но нет никаких доказательств того, что это могло повлечь его смерть. Врач Бамбер сказал, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о причинах смерти Эдварда. Медицинская причина смерти была установлена как неизвестна.

В расследовании, которое услышали руководители здравоохранения, говорится, что, хотя это было против советов, и мама, и ребенок чувствовали себя "якобы хорошо", но "нет оснований для привлечения со стороны полиции или социальных служб".

Медицинская причина смерти была зарегистрирована как не установлена.

Как сообщалось, в Лондоне четырехлетняя Айви Томас имеет серьезные проблемы со здоровьем от рождения. Девочка перенесла инсульт еще в утробе матери, после чего потеряла возможность говорить.

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