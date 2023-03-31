Двухлетнего мальчика нашли мертвым в кроватке после игры в парке: известна причина трагедии

Убитая горем мать рассказала о трагической смерти своего сына через несколько часов после игры в британском парке.

Женщина по имени Кэтрин Брамфитт рассказала, что маленький Альби, которому было всего два года, не проснулся на следующее утро после того, как она отвела его в местный парк накануне.

Трагедия произошла 29 мая в 2021 году, пишет liverpoolecho.co.uk.

Она и другие ее дети страдали вирусной инфекцией, когда Альби тоже заболел. Кэтрин положила малыша в постель с братьями Дженсоном и Калебом, считая, что хуже всего позади.

К сожалению, когда она пошла проверить его, то обнаружила, что мальчик не отвечает. Женщина отчаянно пыталась сделать сердечно-легочную реанимацию, но было слишком поздно. Позже она узнала, что Альби умер от бронхопневмонии, вызывающей воспаление легких.

"Он был таким счастливым и дерзким, типичный двухлетний мальчик. Он был великолепен. Альби был известным ребенком в этом районе, все любили его", — поделилась женщина.

Из-за трагедии Кэтрин и ее дети переехали в другой дом.

Напомним, мужчина пережил клиническую смерть и рассказал, что видел. Он заявил, что ангелы рассказали, когда его собака и брат должны были умереть — и это свершилось.

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