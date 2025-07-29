Двухлетний мальчик укусил смертельно опасную змею: чем это закончилось

Кобра / © Pixabay

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В деревне Банкатва в восточном индийском штате Бихар двухлетний Говинда Кумар играл возле своего дома, когда заметил змею длиной примерно 1 м и схватил ее. Малыш укусил змею и потерял сознание.

Об этом пишет The Telegraph.

По словам родственников, змея напала на ребенка, обвила его руки и пыталась укусить. Однако вместо того, чтобы заплакать или испугаться, маленький Говинда схватил голову змеи ртом и со всей силы сжал челюсти — об этом рассказала бабушка мальчика Матешвари Деви.

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После контакта с ядом ребенок потерял сознание, но его вовремя доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас мальчик уже дома, выписан из медицинского учреждения.

Кобра умерла на месте.

«Я перекладывала дрова возле дома, когда появилась кобра. Ребенок, видимо, увидел, как она ползет, и схватил ее. Мы подбежали к нему и увидели, что он зажал голову змеи во рту. Мы разняли змею из его рта и рук. Кобра умерла сразу, а ребенок потерял сознание», — рассказала бабушка мальчика.

После инцидента родственники сначала отвезли мальчика в местный медпункт, а затем — в государственный медицинский колледж и больницу в Беттияхе, где над спасением малыша работали специалисты.

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В педиатрическом отделении сообщили, что во время сезона дождей ежемесячно к ним поступает до шести случаев укусов змей. Однако такая ситуация возникла впервые.

Кобры относятся к чрезвычайно ядовитым змеям. Их укусы могут вызвать паралич дыхания и стать смертельными уже через несколько часов.

«Мальчик прибыл к нам в сознательном состоянии, но с отеком лица и рта — из-за реакции слизистой на яд. Мы несколько раз уточняли у родителей, не укусила ли его кобра, чтобы исключить попадание яда в кровь. Они подтвердили, что именно ребенок укусил кобру, а не наоборот», — рассказал доцент педиатрии GMCH Беттиях, доктор Саураб Кумар.

«Ребенок проглотил часть змеи, поэтому яд попал в желудочно-кишечный тракт, а не в кровь, как это бывает при укусах, вызывающих нейротоксическое действие. Мы дали ему противоаллергические препараты и оставили под наблюдением. Поскольку в течение 48 часов не появились симптомы, в субботу его выписали», — объяснил Кумар.

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Он также отметил, что смерть кобры, вероятно, стала следствием повреждений головы и ротовой части, вызванных укусом ребенка.

Напомним, в прошлом году в Индии случился похожий инцидент с мужчиной: его укусила змея, но тот не растерялся и трижды укусил ее в ответ. Рептилия умерла, а мужчина попал в больницу.