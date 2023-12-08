Двухлетняя девочка умерла в результате редкого голубиного вируса: что это за болезнь и симптомы

Она пятый человек, умерший от этой болезни.

В Австралии ребенок умер после заражения редким вирусом, который обычно поражает только голубей.

Об этом пишет nypost.com.

Неназванная двухлетняя девочка была доставлена в больницу принца Уэльского в Рандвике, Новый Южный Уэльс, после трех недель тошноты, рвоты и симптомов, похожих на простуду, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Всего за шесть месяцев до появления симптомов она закончила второй курс химиотерапии для лечения острого пре-В-клеточного лимфобластного лейкоза.

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Ее состояние продолжало ухудшаться и через четыре дня у нее развился синдром фебрильной эпилепсии, связанной с инфекцией, и начались эпилептические приступы.

Врачи провели множество тестов, в том числе магнитно-резонансную томографию (МРТ), аутоиммунные исследования, оценку генетических аномалий и тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые проверяли наличие бактериальных, грибковых, вирусных или микобактериальных патогенов, но все они не обнаружили ничего.

Девочке давали противовирусные препараты, антибиотики и противосудорожные препараты, чтобы помочь вылечить отек мозга и уменьшить дискомфорт, но ничто не облегчило ее симптомы, поскольку мозг продолжал отекать.

Она скончалась через 27 дней после поступления в больницу.

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После ее смерти медицинские анализы показали, что она является носителем тяжелого штамма птичьего парамиксовируса-1 APMV-1, что приводит к болезни Ньюкасла. Болезнь Ньюкасла – это высококонтагиозное и смертельное вирусное заболевание, поражающее птиц и домашнюю птицу (обычно голубей), названное в честь города, где оно было впервые обнаружено в 1926 году.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что ребенок умер от отека мозга, вызванного инфекцией, которая началась у него в носу или рту из-за возможного действия фекалий или жидкостей зараженных голубей.

Первый документально подтвержденный случай заражения человека APMV-1 был зарегистрирован в Австралии в 1942 году. С тех пор во всем мире было зарегистрировано 485 случаев заболевания людей, более половины из которых зарегистрировано в Соединенном Королевстве. Четыре человека скончались в Нидерландах, США, Китае и Франции. В редких случаях вирус заражает людей и обычно вызывает только конъюнктивит.

Эксперты отмечают, что этот случай отмечает связь с лечением лейкемии, инфекционными триггерами и неврологическими осложнениями, особенно у молодых пациентов.

Напомним, девушка с невероятно редким заболеванием чихает 12000 раз в день. Ей пришлось бросить школу.

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