Двухметровый пришелец упал на ферму жителя Канады: ученые объяснили, что это было на самом деле

Гигантский кусок космического мусора упал на ферму жителя Канады в провинции Саскачеван. Ученые предполагают, что это может быть часть обшивки ракеты или космического корабля компании SpaceX.

Об этом пишет Futurism.

Кусок обгоревшего металла шириной 2 метра и весом 40 кг обнаружил на своем поле фермер Барри Савчук, живущий недалеко от города Итуна, провинция Саскачеван, Канада.

По словам Савчука, он вместе с сыном занимались стандартной процедурой обследования поля на предмет мусора и наткнулись на необычный объект. Сначала канадцы подумали, что это обычный мусор, но многочисленные слои обугленных композитных волокон заставили их заподозрить, что это космический мусор.

Савчук объяснил, что он не слишком разбирается в этом, ведь не строит космические корабли, а занимается сельским хозяйством. Группа астрономов узнала об этом случае и уехала на место происшествия, чтобы изучить возможного пришельца из космоса.

Они подтвердили, что это действительно космический мусор, который, скорее всего, связан с ракетой компании SpaceX, запущенной еще в феврале этого года. Астрофизик Джонатан Макдауэлл предположил, что этот обломок может быть связан с космическим кораблем Crew Dragon, доставившим астронавтов на Землю с Международной космической станции.

Некоторые части ракет и космических кораблей могут отколоться от них и сгореть у входа в атмосферу, но некоторые могут пережить это путешествие и упасть на землю. Савчук теперь надеется продать свою находку и часть вырученных денег использовать для строительства хоккейного поля в городе Итуна.

По статистике, подобный космический мусор чаще всего падает в океан, но иногда может падать и на сушу. К примеру, 2 года назад в Австралии был обнаружен обломок космического корабля SpaceX. Учитывая высокую скорость, такие обломки могут нанести значительный вред.

Напомним, недавно американская аэрокосмическая частная компания SpaceX объявила о бронировании мест для полета в космос. Первые миссии для людей пройдут на орбиту Земли.

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