Двухмоторный самолет упал на трассу: что произошло с пассажирами

В штате Техас, США, двухмоторный самолет Piper PA-31 потерпел крушение на автобане, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает AP, инцидент произошел в среду около 15:00 по местному времени.

Самолет, на борту которого находился только пилот, упал вблизи эстакады автобана в городе Виктория, примерно в 240 километрах юго-западнее Гьюстона.

По данным полиции, во время аварии были повреждены три автомобиля, а трое пострадавших госпитализированы.

"Это не то, что мы видим каждый день, но мы рады, что с людьми все хорошо", — отметила заместитель начальника полиции Виктории Элин Моя.

Ранее в Турции разбился военный вертолет. На борту вертолета находились шесть человек.