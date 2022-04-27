Двум миллионам детей грозит голодная смерть: в Африке небывалая засуха

В странах Африканского рога умереть от голода могут в общей сложности 15 млн человек.

Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что часть Восточной Африки испытывает сильнейшую засуху за последние сорок лет. В странах так называемого Африканского рога могут умереть голодной смертью 2 миллиона детей.

Его заявление во вторник, 26 апреля, передало агентство Reuters.

По словам Гриффитса, у организации есть лишь часть от 1,4 миллиарда долларов, необходимых для преодоления последствий засухи в Эфиопии, Сомали и Кении.

"Мы должны признать, что мы соревнуемся со временем, чтобы предотвратить потерю многих жизней в 2022 году, но у нас нет средств", — сказал он.

Уже в четвертый раз подряд районы подвергаются риску засухи во время сезона дождей. Гриффитс назвал это "худшей чрезвычайной ситуацией в истории, вызванной изменением климата".

Также читайте Как большевики перед Голодомором: оккупанты вывозят похищенное у украинских фермеров зерно

Всего в этом регионе Африки голодная смерть грозит 15 миллионам человек, среди которых 2 миллиона – дети. Фермеры потеряли 3 миллиона голов крупного рогатого скота из-за засухи.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) предусмотрела, что волны зноя, засухи и сильных дождей будут происходить чаще в ближайшие десятилетия.

Напомним, блокада российскими оккупантами украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности.

Война в Украине может привести более одной пятой человечества к голоду

Читайте также: