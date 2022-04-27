Двум миллионам детей грозит голодная смерть: в Африке небывалая засуха

В странах Африканского рога умереть от голода могут в общей сложности 15 млн человек.
Координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что часть Восточной Африки испытывает сильнейшую засуху за последние сорок лет. В странах так называемого Африканского рога могут умереть голодной смертью 2 миллиона детей.
Его заявление во вторник, 26 апреля, передало агентство Reuters.
По словам Гриффитса, у организации есть лишь часть от 1,4 миллиарда долларов, необходимых для преодоления последствий засухи в Эфиопии, Сомали и Кении.
"Мы должны признать, что мы соревнуемся со временем, чтобы предотвратить потерю многих жизней в 2022 году, но у нас нет средств", — сказал он.
Уже в четвертый раз подряд районы подвергаются риску засухи во время сезона дождей. Гриффитс назвал это "худшей чрезвычайной ситуацией в истории, вызванной изменением климата".
Всего в этом регионе Африки голодная смерть грозит 15 миллионам человек, среди которых 2 миллиона – дети. Фермеры потеряли 3 миллиона голов крупного рогатого скота из-за засухи.
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) предусмотрела, что волны зноя, засухи и сильных дождей будут происходить чаще в ближайшие десятилетия.
Напомним, блокада российскими оккупантами украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности.
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