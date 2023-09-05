Двумя вертолетами везли генеральского кота: беглый пилот рассказал о диком случае в армии РФ

По словам пилота, кота перевозили из Ростова. Полет длился до часа.

Российский летчик Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал, что был случай, когда двумя вертолетами везли генеральского кота.

О диком случае пилот рассказал в интервью на ютуб-канале журналиста Владимира Золкина.

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"Нашему командующему нужно было перевезти кота, домашнее животное. У него какой-то породистый был. Были назначены два экипажа — вертолеты Ми-8 и Ми-24. Два вертолета перевозили это замечательное животное из Ростова, условно говоря, в Ейск, Краснодарский край. Ми -8 летит и Ми-24 кружит, прикрывает — вдруг собьют, кота жалко", — вспомнил он.

Кузьминов добавил, что в двух вертолетах Ми летит шесть человек. Примерно полет длился до часа.

"Сожгли много топлива, ресурс техники, экипажу не дают отдыхать", — посетовал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПИЛОТ МЫ-8, КАПИТАН, пригнал вертолет для ГУР МО Украины| СПЕЦОПЕРАЦИЯ ВЕКА

Напомним, в этом интервью он рассказал о потерях РФ, количестве авиации и зарплате.

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