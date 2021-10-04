DW подготовило документальный фильм о канцлере ФРГ Ангеле Меркель: видео

Ангела Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет.

Ангела Меркель решила уйти из большой политики после выборов осенью 2021 года. 16 лет она была канцлером ФРГ. Меркель принадлежала к наиболее влиятельным мировым политикам и не раз принимала участие в разрешении кризисов или конфликтов. В связи с решением Меркель уйти из политики, агентство DW подготовило и выпустило документальный фильм о канцлере Германии.

Киноленту опубликовано на YouTube-канале агентства DW.

Во время работы над документальным фильмом о Меркель журналисты DW взяли в интервью у ряда бывших мировых топ-политикив, среди которых Джордж Буш, Тони Блэр, Владимир Медведев, Франсуа Олланд, которые рассказали о своем отношении к Ангеле Меркель.

"Железная фрау" — именно так нередко в Германии называют одну из самых влиятельных лидеров мира Ангелу Меркель, которая 16 лет находилась на посту канцлера ФРГ, но в этом году оставляет Бундестаг. Она легко выстояла на саммитах, где доминировали коллеги-мужчины, с такими лидерами, как бывший президент США Дональд Трамп или президент России Владимир Путин; приняла важные решения вопреки убеждениям собственной партии; прошла через многочисленные кризисы и сейчас оставляет ФРГ экономически сильнее, социально разнообразнее и могущественной страной Европейского Союза.

Как Меркель изменила Германию и мир, какие одолела кризисы и чем запомнится народу, читайте в материале по этой ссылке.

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