«Дьявол в юбке»: поляк в популярном среди паломников городе цинично осквернил статую Девы Марии (фото)

Статуя, оскверненная поляком. Фото: Ultimora.net/Х

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В известном среди паломников городе Меджугорье в Боснии и Герцеговине арестовали 31-летнего поляка, который осквернил статую Девы Марии.

Ему грозит от шести месяцев до пяти лет лишения свободы, подтвердил представитель боснийской прокуратуры хорватскому информационному агентству Hina.

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Мужчину обвиняют в повреждении или разрушении религиозных сооружений. Хотя полиция официально не раскрыла личность подозреваемого, хорватские и боснийские СМИ идентифицировали задержанного как 31-летнего гражданина Польши. Он находится под стражей в полиции в Любушках, Босния и Герцеговина. Его арестовали во вторник в соседнем городе Церно.

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Акт вандализма произошел в ночь с понедельника на вторник. В Меджугорье, на юге Боснии и Герцеговины, была осквернена статуя Девы Марии. Статую облили чёрной краской и исписали граффити, а на скульптуре на польском и английском языках были написаны слова «Дьявол в юбке».

У уличного алтаря церкви Святого Иакова был разжжен костёр. Рядом также вывесили баннер со списком имен шести человек, сообщивших о местных явлениях Богоматери, и заявлением о том, что «они — мошенники».

Что известно о Меджугорье

Мировую известность городок Меджугорье приобрел в июне 1981 года, когда шестеро местных подростков заявили, что им явилась Пресвятая Богородица (Дева Мария), представившаяся как «Царица Мира». Сообщения о ежедневных или периодических явлениях визионерам продолжаются и по сей день

В сентябре 2024 года Святой Престол официально одобрил публичное почитание и организацию паломничеств в Меджугорье, признав положительные духовные плоды этого места (обращения, молитвы, призвания). Однако Церковь традиционно воздерживается от окончательного заключения относительно сверхъестественного характера самих откровений.

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