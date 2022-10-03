"Дьявольская война": первая леди Украины отметила четкую позицию патриарха Варфоломея

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время визита в Турцию встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем, поблагодарив его за поддержку и помощь.

Первая леди Украины, супруга президента Елена Зеленская в Стамбуле побывала на аудиенции у Вселенского патриарха Варфоломея, духовного лидера восточных православных христиан во всем мире. После встречи она отметила, что патриарх Варфоломей постоянно свидетельствует об античеловеческой сущности российской войны.

Об этом Елена Зеленская сообщила на своей странице в Facebook.

“Вселенский патриарх Варфоломей называет войну против Украины не иначе как дьявольской. И такую позицию он занял сразу”, — подчеркнула первая леди.

В своем сообщении Елена Зеленская отметила, что "российская церковь поддерживает военную агрессию, благословляет убийц и палачей".

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"Очевидно, христианское мировоззрение, мораль и ценности не имеют для них никакого реального значения", — отметила она.

По словам супруги президента, Вселенский патриарх Варфоломей постоянно проводит молитвы за мир в Украине, заботится о наших вынужденных переселенцах в мире. Первую гуманитарную помощь Украине Вселенский патриархат направил еще в марте этого года и продолжает это делать.

Первую леди Украины во время посещения Вселенского Патриархата сопровождали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига и посол Украины в Турецкой Республике Василий Бондарь.

Украинская делегация поблагодарила Вселенского патриарха за поддержку и помощь.

Напомним, папа Римский Франциск заявил, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина.

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