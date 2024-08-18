Дым и огонь видны за сотни метров: в Ростовской области дроны атаковали нефтебазу

В ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске в Ростовской области. На объекте возник масштабный пожар, дым от которого можно было увидеть за сотни метров.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем сообщении в Telegram заявил, что силами ПВО атака БПЛА якобы была отбита. Пожар, по его словам, возник вследствие падения обломков.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отбита атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", — написал он.

В Ростове горела нефтебаза

Впоследствии он также сообщил, что тушение пожара было приостановлено из-за повторной атаки беспилотников. РосСМИ обвиняют в атаках ВСУ.

Предварительно известно о попадании сразу в два резервуара с нефтью на предприятии "Кавказ".

Напомним, украинские беспилотники ударили по нефтебазе "Губкинская" в Белгородской области РФ. В регионе раздалась серия сильных взрывов.

В Ростовской области РФ масштабный пожар у нефтебазы

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