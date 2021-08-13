Дым из Сибири достиг Северного полюса: глобальные последствия лесных пожаров

Лесные пожары в Якутии могут ускорить размораживаниt вечной мерзлоты, которая содержит парниковый газ — метан.

Дым от лесных пожаров, которые не утихают в Якутии, распространился на огромную территорию и впервые достиг Северного полюса. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, публикуя спутниковый снимок NASA.

На фотографии из космоса видно, что значительная часть России находится под толстым желтоватым покрывалом шириной 3000 километров и длиной 4000 километров. Масштабных лесных пожаров под ним не видно — облако слишком плотное. В предыдущие годы такой дым добирался из сибирской Якутии в Гренландию и Канаду, но никогда он не шел так далеко на север, никогда не распространялся к полюсу.

Фото: NASA

В этом году, по данным климатической службы ЕС Copernicus, из-за лесных пожаров в атмосферу было выброшено рекордное количество углекислого газа — более 500 мегатонн.

Как отмечает издание, из-за лесных пожаров климат в регионе становится жарким и засушливым. Это может ускорить размораживание вечной мерзлоты и запустить цепную реакцию. Когда мерзлота оттаивает, то также высвобождает большое количество парникового газа — метана. Исследователи предупреждают, что это может еще больше ускорить изменение климата

В настоящее время в Якутии охвачено огнем более 6 млн гектаров — это территория, равная площади такой страны, как Латвия.

Напомним, ранее во время борьбы с огнем в Якутии живьем сгорел тракторист, которого мобилизовали для помощи в тушении пожаров, не утихают в этом регионе России.

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