ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Дым пожара на НПЗ "Роснефти" в Туапсе виден из космоса: видео

После атаки дронов в Туапсе возникли перебои с электроснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар на НПЗ в Туапсе

Пожар на НПЗ в Туапсе / © из соцсетей

После удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.

Об этом свидетельствует опубликованный в Сети спутниковый снимок, на котором виден черный шлейф дыма, тянущийся от побережья по акватории Черного моря.

Этот нефтеперерабатывающий завод — единственный на Черноморском побережье РФ. Он входит в состав компании «Роснефть». Последний раз объект был под атакой дронов в декабре 2025 года.

В результате удара на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим. Судя по масштабам пожара, огонь перекинулся и на другие емкости.

Кроме успешной атаки на Туапсинский НПЗ, украинские дроны нанесли удары по морскому порту и местной ТЭС. Сообщается, что в Туапсе возникли перебои с электроснабжением.

Ранее губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что на территории неназванных предприятий в районе морского порта упали «обломки» беспилотников.

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» намекнул на участие дронов Сил беспилотных систем в атаке на стратегические объекты государства-агрессора в Туапсе.

«Но это отдельная, совместная с другими Силами глубинного поражения СОУ операция. О ней обнародует Генштаб», — добавил он.

Напомним, в ночь на 16 апреля «Птахи» Сил беспилотных систем ВСУ совершили атаку на оккупированные россиянами территории Донецкой и Запорожской области и Крыма. Уничтожено 16 военных целей.

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie