Дым пожара на НПЗ "Роснефти" в Туапсе виден из космоса: видео
После атаки дронов в Туапсе возникли перебои с электроснабжением.
После удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.
Об этом свидетельствует опубликованный в Сети спутниковый снимок, на котором виден черный шлейф дыма, тянущийся от побережья по акватории Черного моря.
Этот нефтеперерабатывающий завод — единственный на Черноморском побережье РФ. Он входит в состав компании «Роснефть». Последний раз объект был под атакой дронов в декабре 2025 года.
В результате удара на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим. Судя по масштабам пожара, огонь перекинулся и на другие емкости.
Кроме успешной атаки на Туапсинский НПЗ, украинские дроны нанесли удары по морскому порту и местной ТЭС. Сообщается, что в Туапсе возникли перебои с электроснабжением.
Ранее губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что на территории неназванных предприятий в районе морского порта упали «обломки» беспилотников.
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» намекнул на участие дронов Сил беспилотных систем в атаке на стратегические объекты государства-агрессора в Туапсе.
«Но это отдельная, совместная с другими Силами глубинного поражения СОУ операция. О ней обнародует Генштаб», — добавил он.
Напомним, в ночь на 16 апреля «Птахи» Сил беспилотных систем ВСУ совершили атаку на оккупированные россиянами территории Донецкой и Запорожской области и Крыма. Уничтожено 16 военных целей.