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Дым виден на 200 км: мегасклад Wildberries под Москвой вторые сутки пылает после атаки дронов (видео)
В Сети появились новые видео по масштабному пожару на складе Wildberries под Москвой.
Логистический центр Wildberries в подмосковной электростали в РФ продолжает палаты после удара в ночь на 18 июля.
Видео задымления и последствий пожара распространяются в соцсетях.
Напомним, что в ночь на 18 июля «добрые дроны» атаковали два состава Wildberries (российский гигантский маркетплейс) — в Подмосковье и Тамбовской области. В РФ утверждают, что восемь человек погибли, более 80 человек пострадали.
Один из ударов пришелся по крупному логистическому центру компании в Электростале: шлейф от дыма растянулся более чем на 200 км и накрыл территорию площадью более 5000 квадратных километров.