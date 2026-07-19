Дым виден на 200 км: мегасклад Wildberries под Москвой вторые сутки пылает после атаки дронов (видео)

Последствия удара «добрых дронов»: подмосковная Электросталь все еще затянута черным дымом (ВИДЕО)

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Логистический центр Wildberries в подмосковной электростали в РФ продолжает палаты после удара в ночь на 18 июля.

Видео задымления и последствий пожара распространяются в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 18 июля «добрые дроны» атаковали два состава Wildberries (российский гигантский маркетплейс) — в Подмосковье и Тамбовской области. В РФ утверждают, что восемь человек погибли, более 80 человек пострадали.

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Один из ударов пришелся по крупному логистическому центру компании в Электростале: шлейф от дыма растянулся более чем на 200 км и накрыл территорию площадью более 5000 квадратных километров.

Российский пропагандистский билборд на фоне дыма от удара / © Медуза

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