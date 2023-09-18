"Дыма без огня не бывает": зачем Кремль скрывает информацию о состоянии Кадырова

Реальную картину произошедшего с так называемым главой Чечни Рамзаном Кадыровым и в каком он состоянии Кремль тщательно скрывает. Однако "дыма без огня не бывает".

Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает "FreeДом".

Зачем Кремль скрывает информацию о состоянии Кадырова

"Свидетельств о том, что у него резкое обострение проблем со здоровьем есть несколько от разных источников. Но подробностей мы не знаем, эту информацию российские власти тщательно скрывают, потому что для Путина очень важно, чтобы не началась резкая дестабилизация в Чечне. Рамзан для него – личный гарант стабильности, он понимает, что там есть несколько влиятельных людей, которые в случае смерти Кадырова будут конкурировать за власть", – объяснил российский оппозиционер.

Пономарев отметил, что, если Кадыров действительно умер, по мусульманскому обычаю его должны похоронить в тот же день. Однако в данном случае политические соображения будут играть более высокую роль, чем религиозные традиции.

"К потенциальным проблемам в национальных республиках Путин относится крайне серьезно, потому что этнический национализм – это то, чего он реально боится. Он боится нового взрыва в Чечне, который замирили благодаря Кадыровым", – говорит политик.

Видео-"заготовка" в Сети

Пономарев считает, что опубликованное видео со здоровым Кадыровым на прогулке, появившееся в Сети после информации о его болезни, является "консервой" и записано заранее.

Кто может заменить Кадырова

По словам Пономарева, в Кремле есть кандидатуры на место Кадырова, но пока он жив, эти вопросы не обсуждаются.

Напомним, на днях появились сообщения о резком ухудшении здоровья Кадырова и чеченский диктатор впал в кому.

По словам чеченского оппозиционера Абубакара Янгулбаева, Кадыров, после того как он находился в коме, предположительно умер вечером 17 сентября.

В Главном управлении разведки Украины отреагировали на слухи о вероятной смерти Кадырова и сообщили, что "дон-дон" пока жив, но в тяжелом состоянии.

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