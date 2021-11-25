Дымовые шашки и файеры: в Италии таксисты устроили общенациональную забастовку

Требуют запретить мобильные приложения.
В Италии таксисты устроили общенациональную забастовку.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 ноября.
Водители устроили массовые акции с требованием запретить деятельность мобильных приложений для такси. Они говорят, что транснациональные компании уничтожают традиционные службы такси. Кроме того, все это происходит на фоне безвысокого уровня безработицы в Италии.
Самый массовый митинг, а это несколько тысяч участников, собрался в Риме. В столицу съехались таксисты со всей Италии. Они угрожают продолжать бастовать, пока их требования не учтут.
Как сообщалось, в испанском городе Кадис вторую неделю бастуют металлурги. Десятки тысяч человек перекрыли вход в порт. Металлурги требуют повышения зарплат. Ведь говорят, что инфляция в стране самая высокая за последние тридцать лет.
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