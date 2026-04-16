Дыра в блокаде США: как иранские танкеры нашли тайный путь через Ормузский пролив

Ормузский пролив

Несмотря на введенную в США морскую блокаду, суда, связанные с Ираном, продолжают проходить через Ормузский пролив и заходить в Персидский залив.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, по меньшей мере, два танкера под санкциями США смогли пройти через пролив, вероятно используя новый маршрут через территориальные воды Объединенных Арабских Эмиратов.

В частности, газовоз G Summer вошел в Персидский залив, пройдя между иранскими островами Ларак и Кешм. Судно двигалось без груза и указывало китайских владельцев и экипаж.

Вскоре после него по аналогичному маршруту прошел сверхбольшой нефтяной танкер Hong Lu, способный перевозить до двух миллионов баррелей нефти. Оба судна внесены в санкционный список США из-за связей с Ираном.

Перед этим тем же маршрутом воспользовалось еще одно судно — балкер Rosalina, который задекларировал перевозку продовольствия в Иран.

В то же время небольшой танкер Nobler, находившийся в Персидском заливе во время конфликта, напротив покинул регион и отправился в направлении Омана.

Несмотря на то, что блокада не остановила движение полностью, транзит через Ормуз значительно сократился. Если до конфликта пролив ежедневно проходили в среднем около 135 судов, то сейчас этот показатель значительно ниже.

При этом ни один загруженный иранский нефтяной танкер, по имеющимся данным, не смог пройти пролив — это ставит под угрозу экспорт до 1,7 млн баррелей нефти в сутки.

В США заявляют, что ни одно судно не прорвало блокаду, часть кораблей заставили вернуться. В то же время, Тегеран утверждает, что его танкеры все же смогли пройти контроль.

Эксперты отмечают, что ситуацию осложняют радиоэлектронные помехи и отключение транспондеров, из-за чего часть проходов может оставаться незамеченной.

Переговоры между США и Ираном по прекращению конфликта продолжаются. По данным Axios, стороны приблизились к рамочному соглашению при посредничестве Пакистана, Египта и Турции.

Американские чиновники заявляют о прогрессе в переговорах и отмечают, что обе стороны заинтересованы в достижении договоренностей до завершения перемирия 21 апреля.

Отметим, что американский президент заинтриговал новым заявлением о том, что «что-то может произойти уже скоро». По его словам, переговоры проходят «немного медленно», но анонсировали, что одной из возможных площадок для новой встречи рассматривается столица Пакистана.

В то же время Иран публично отвергает любые попытки принуждения. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к войне, но не примет давления и не согласится на «капитуляцию» перед США.