Дыру в корабле "Оленегорский горняк" от попадания дрона сняли на фото

Поврежденное судно было зафиксировано на фото в доке. Возле него работают работники, которые, очевидно, проводят ремонтн.

Пробоину в российском большом десантном корабле "Оленегорский горняк" после попадания в него дрона зафиксировали на фото.

Соответствующие снимки появились в Telegram-каналах 11 августа.

"Пробоина во БДК Оленегорский горняк после попадания дрона", — говорится в сообщении российского паблика "ВЧК-ОГПУ", который опубликовал один из снимков.

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Еще одно фото с пробоиной выложил военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"БДК "Оленегорский горняк" в доке. Нормально так в мясо", – подписал снимок Левин.

Пробоина в корабле "Оленегорский горняк"/Фото из открытых источников

Пробоина в корабле "Оленегорский горняк"/Фото из открытых источников

Пробоина в корабле "Оленегорский горняк"/Фото из открытых источников

Напомним, 4 августа база российского флота в Новороссийске подверглась атаке морскими дронами. Дроны повредили корабль "Оленегорский горняк", а на следующий день еще и попали танкер с горючим SIG вблизи Керченского пролива.

Подбитый "Оленегорский горняк" наклонился на левую сторону: на судне затопило один из отсеков. Корабль буксировали к берегу несколькими другими судами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ужас! История "Оленеводского горняка", который пробил дрон! | Березовец у Фейгина"

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