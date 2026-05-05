Дырявая ПВО России: как дроны прорываются в Москву и оставляют без защиты регионы

Дроны

Россия пытается оградить Москву от беспилотников, массово стягивая туда системы противовоздушной обороны. Однако дроны успешно обходят российские комплексы, используя особенности полета среди столичной застройки.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, вражеские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые оккупанты размещают на определенных повышениях в городе, не способны зафиксировать все цели. Главная причина успешных атак состоит в том, что беспилотники используют тактику полета на грани видимости радаров.

«Пройти можно, например, как этот беспилотник проник на предельно малых высотах. Сейчас москвичи в соцсетях, которые у них остались, подтверждают, что шли на предельно малых высотах, пытаясь протиснуться между высотками. А это значит, что под радиогоризонт», — объяснил эксперт.

Свитан замечает, что даже размещение «панцирей» на высотах не спасает ситуацию, поскольку они многое не видят именно из-за плотной городской застройки и высотки.

«Один, два, три беспилотника продвинется, ударится о высотку, пытаясь идти на предельно малой высоте», — отметил он.

Какая главная цель атак накануне 9 мая

Эксперт убежден, что чисто военной задачи такие дроны непосредственно в столице не выполняют. Основная цель этих полетов — психологическое давление и наведение шума перед российским праздником 9 мая. Для того, чтобы испугать Москву перед их «пободобоссеем», можно потратить несколько сотен беспилотников, при наличии такого излишка БПЛА.

Из-за постоянного страха перед атаками у россиян возникла огромная проблема с тыловыми территориями. Чтобы перекрыть небо над столицей, оккупанты почти всю свою противовоздушную оборону стянули именно на Москву, создав там огромную плотность комплексов.

Однако ради этого командование РФ снимает средства защиты по всем другим направлениям. По словам эксперта, без должной ПВО остаются Северный Кавказ, центральные районы России, Татарстан, Башкортостан, а также стратегически важные нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки.

Атака на Москву — последние новости

Напомним, в ночь на 4 мая в Москве раздался взрыв, который российские источники связывали с атакой беспилотника. По сообщениям российских Telegram-каналов, в частности Baza, Astra и Mash, инцидент произошел в районе улицы Мосфильмовской, где был поврежден жилой дом.

Очевидцы сообщали о громком взрыве, после чего на место прибыли экстренные службы. Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что беспилотник попал в здание. По предварительным данным, пострадавших не было.

