Джен Псаки покидает должность пресс-секретаря Белого дома: кто станет новым спикером Байдена и что о ней известно

Джен Псаки, ныне исполняющая обязанности пресс-секретаря Белого дома, покинет должность 13 мая.

Об этом сегодня, 5 мая, сообщил президент США Джо Байден. Новым пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер, которая сейчас занимает должность помощника президента и заместителя Псаки.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома. Карин не только имеет опыт, талант и порядочность, необходимые для этой непростой работы, но она и дальше будет вести путь в общении о работе администрации Байдена-Харриса от имени американского народа. Мы с Джиллами давно знаем и уважаем Карин, и она будет сильным голосом, который будет выступать за меня и эту администрацию", — сказал Байден, поздравляя Жан-Пьер с новоназначением.

Американский лидер поблагодарил Псаки за самоотверженную службу стране и за то, что она "подняла планку, прямо и правдиво общалась с американским народом и сохранила чувство юмора при этом".

"Джен Псаки установила стандарт для возвращения порядочности, уважения и приличия в комнату брифинга Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американским народом и сохранила чувство юмора при этом. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего лучшего, когда она двигается вперед", — выразил благодарность Байдену.

Что известно о новым спикере Байдена

Как сообщает Белый дом, Карин Жан-Пьер сейчас является главным заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Карин является многолетней советницей президента Байдена, работая на руководящих должностях по коммуникациям и политическим вопросам в администрации Байдена, кампании Байдена, а также вице-президента Байдена в администрации Обамы.

До участия в кампании она работала в должности директора по связям с общественностью MoveOn.org и политической аналитики NBC и MSNBC. Жан-Пьер занимала должность регионального политического директора Управления по политическим вопросам Белого дома во время администрации Обамы-Байдена и была заместителем директора во время предвыборной кампании президента Обамы в 2012 году. Она была юго-восточным региональным политическим директором кампании президента Обамы в 2008 году, заместителем руководителя кампании Мартина О'Мелли на пост президента, менеджером кампании по Инициативе репродуктивной свободы ACLU, а также заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам для двух членов советы Нью-Йорка.

Ранее она работала в Центре сообщества и корпоративной этики, побуждая крупные компании изменить свою бизнес-практику и является автором публикаций. Жан-Пьер родилась на Мартинике и выросла в Нью-Йорке. Она окончила Колумбийский университет.

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