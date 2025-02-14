Джей Ди Вэнс назвал большую угрозу, чем Россия и Китай

Вице-президент США обратил внимание на отход от демократических ценностей в европейских странах.
В пятницу, 14 февраля, во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его больше беспокоит не Россия или Китай, а угроза внутри — уход Европы от основных ценностей, которые разделяют и США.
Об этом стало известно из трансляции "Голоса Америки".
"Администрацию Трампа очень беспокоит состояние европейской безопасности и надеюсь, что мы можем достичь рациональной договоренности между Украиной и Россией, но надеемся, что европейское сообщество сможет нарастить собственную защиту", — сказал он.
При этом он отметил необходимость защищаться не только от внешних врагов, как Россия или Китай, но и защищать собственные демократические ценности.
В этом котектсте Венс упомянул об отмене выборов президента в Румынии, отметив, что это может произойти также и на досрочных федеральных выборах в Германии.
"Это шокирует американское ухо", — признался вице-президент США.
Джей Ди Вэнс выразил удивление тем, что европейские суды отменяют выборы, а некоторые чиновники также об этом говорят.
"Мы должны не просто говорить о демократических ценностях, мы должны жить за ними", — обратился к европейцам вице-президент США.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом на Мюнхенской конференции по безопасности. Это называют серьезным дипломатическим упреком лидеру страны.
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