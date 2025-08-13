Джей Ди Вэнс разозлил британцев поступком на парковке: что учудил (фото)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в магазине Daylesford Organic

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызвал волну возмущения у жителей Великобритании, когда его большой кортеж охраны занял все паркоместа для людей с инвалидностью возле элитного фермерского магазина Daylesford Organic в Котсуолдсе. Местные также заявили, что правоохранители якобы требовали у крестьян данные их учетных записей в соцсетях.

Об этом сообщает Mail Online.

Местные жители раскритиковали действия Секретной службы США, которая запарковала автомобили на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, вблизи городка Чиппинг-Нортон. Территорию вокруг магазина полностью оцепили, чтобы обеспечить безопасность Вэнса во время первого дня его семейного отпуска в Оксфордшире.

Ранее полицию и Секретную службу обвинили в том, что они якобы требовали у жителей села имена и данные соцсетей в рамках мер безопасности вокруг имения, где остановился вице-президент США. Полиция Темз-Уэлли это отрицает, утверждая, что жителей только информировали и проверяли для беспрепятственного доступа через пункты контроля.

«Полиция стучала в каждую дверь. Они хотели знать, кто здесь живет, и спрашивали о соцсетях. Некоторые отказались отвечать», — рассказал один из местных жителей.

10 августа охранники с наушниками припарковали черные внедорожники именно на местах для авто с Blue Badge (знак инвалидности), чтобы наблюдать за Вэнсом, которого сопровождал бизнесмен и крупный донор Консервативной партии Британии лорд Энтони Бэмфорд.

Кортеж охраны Джей Ди Вэнса занял все парковочные места для людей с инвалидностью в фермерском магазине в Котсуолдсе / © Mail Online

Американский политик провел в магазине около трех часов и проявил особый интерес к хлебному отделу. Однако местные жители были возмущены хаосом и перекрытием дорог из-за 22-автомобильного кортежа Вэнса, который фактически «закрыл» сельскую местность.

Жители столкнулись с закрытием дорог, пунктами проверки с полицейскими и служебными собаками.

«Вся площадка для людей с инвалидностью была занята черными джипами. Я не смог попасть в магазин. Это раздражает многих», — возмутился один из покупателей.

Daylesford Organic известен дорогими товарами — от шведских столиков за 3 500 фунтов стерлингов (197 259 грн) до деревянных мисок за 6 950 фунтов стерлингов (391 700 грн).

Сейчас Вэнс находится в арендованном поместье Dean Manor XVIII века, расположенном в крошечной деревне из 12 домов. Владелица поместья, Пиппа Хорнби, была обязана хранить в тайне приезд высокого гостя.

Поместье окружено 15-футовыми каменными стенами и охраняется круглосуточно агентами в форме Секретной службы. По данным СМИ, аренда может стоить до 8 000 фунтов стерлингов (450 878 грн) в неделю.

Визит Вэнса также привлек протестующих, в частности из коалиции Stop Trump, которые устраивают акции Vance Not Welcome.

Протестный плакат против визита Джей Ди Вэнса / © Mail Online

Напомним, недавно Вэнса постиг скандал и на родине. Издание The Guardian сообщило, что по инициативе команды вице-президента США инженерный корпус американской армии поднял уровень воды в одном из озер Огайо для семейной прогулки Вэнса на лодках.