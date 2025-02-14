Джей Ди Вэнс сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война в Украине должна завершиться длительным миром.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не такого, который приведет к тому, что Восточная Европа окажется в войне через несколько лет", — отметил вице-президент США.

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По его словам, на конференции в Мюнхене состоялся ряд "хороших диалогов", которых станет больше в ближайшие дни, недели и месяцы.

Джей Ди Вэнс отметил, что во время переговоров по этому поводу с украинской стороной было достигнуто "продвижение"

"Во-первых, есть замечательные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог [спецпредставитель Трампа по Украине и России]. Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать", — отметил вице-президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в противостоянии российской агрессии Украине необходима поддержка от США, а не посредничество для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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