Рэпер Джиган / © Mash

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Российский рэпер одесского происхождения Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) превратил собственный дом в Подмосковье в настоящую пыточную, устроив стрельбу по собственным охране и персоналу. Более десяти часов артист терроризировал персонал и держал людей в заложниках, в то время как его малолетние дети прятались от ужаса в шкафах.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

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Инцидент произошел еще в ночь на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Джиган, по данным очевидцев, находился в нетрезвом состоянии и считал, что окружение настроено против него. Артист обвинял персонал в предательстве, утечке информации, национализме и других вещах, после чего взял в руки карабин «Сайга-9».

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Одного из охранников, как утверждается, Джиган заставил признаться в якобы изнасиловании детей. После этого он дал мужчине пять секунд, чтобы тот попытался сбежать, и открыл огонь. Рэпер попал охраннику в руку и ногу, а впоследствии, по словам очевидцев, начал стрелять и в других работников.

Джиган с карабином

Ранение, которое мог нанести Джиган кому-то из персонала

По данным пабликов, после начала стрельбы артист еще около десяти часов не разрешал персоналу покидать дом. В это время его дети также находились внутри. Они прятались в шкафах и сообщали матери, Оксане Самойловой, о происходящем. В тот момент она находилась в Италии.

Услышав выстрелы, соседи вызвали полицию и охрану коттеджного поселка. К дому также приехали друзья артиста, однако Джиган избивал всех, кто пытался его успокоить.

Местные жители утверждают, что сотрудники охраны поселка не решались заходить внутрь без оружия.

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Дата публикации 10:00, 23.09.26 Количество просмотров 617 Рэпер Джиган устроил стрельбу по своим персоналу и охране в Подмосковье

Как пишут телеграм-каналы, в конце концов Джигана удалось обезвредить совместными усилиями. После инцидента его отправили в израильский реабилитационный центр в Ришон-ле-Ционе, где рэпер, по приведенным данным, до сих пор проходит лечение. При этом заявление в полицию из-за произошедшего никто не подал.

По информации телеграм-каналов, Джиган и раньше конфликтовал с персоналом. В частности, он якобы мог увольнять работников одним днем через СМС без объяснения причин, унижать их и даже угрожать убийством. Во время одного из таких эпизодов артист уволил любимую няню своих детей, написав ей «больше не приходить».

Бывший работник знаменитости рассказал, что рэпер якобы держал обслуживающий персонал в страхе. По его словам, Джиган регулярно ругался на работников, кричал на них и впоследствии начал увольнять тех, кто попадал под горячую руку. Чаще всего, как утверждается, такие ситуации возникали во время командировок Самойловой, а по ее возвращении женщина уже не могла вмешаться.

По словам бывшего сотрудника, детей и жену артист не трогал, поскольку Самойлова четко установила границы такого поведения. В то же время работники, по утверждению экс-сотрудника, были вынуждены терпеть поведение работодателя, молчать и выполнять его требования. Работники якобы опасались, что у Джигана есть их личные данные и информация об их семьях.

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Также утверждается, что в последние месяцы рэпер начал угрожать некоторым сотрудникам убийством.

Напомним, Джиган, с самого начала полномасштабной войны придерживавшийся молчаливой позиции и живущий в России, в 2024 году подтвердил получение российского паспорта. Рэпер проголосовал на президентских выборах за диктатора Владимира Путина в консульстве РФ в Дубае. Это произошло на фоне регулярных обстрелов его родной Одессы российсими войсками. С января 2023 артист находится под санкциями Украины.

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