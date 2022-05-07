Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Бухаресте (видео)

5 мая первая леди США Джилл Байден отправилась в Румынию и Словакию, где она встретится с украинскими беженцами. Ее визит продлится 4 дня.

Первая леди США Джилл Байден в сопровождении первой леди Румынии Кармен Йоханнис в субботу утром посетила школу в Бухаресте, где пообщалась с украинскими и румынскими педагогами, а также украинскими матерями и детьми.

Об этом пишет CNN.

"Это было так эмоционально, не правда ли? Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы вместе с ними", — сказала Байден журналистам после встречи.

Первая леди США поблагодарила правительство Румынии и организацию по помощи за широкий спектр гуманитарных услуг, которые они предоставляют украинским беженцам.

Джилл Байден также обнародовала видео встречи с украинскими детьми в Twitter.

Все в Бухаресте, Первая Леди Кармен Иоаннис и Я посещает Школу Гимназиала в Uruguay, в российской школе, которая была открыта своими классами к украинским официантам. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI – Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Джилл Байден встретилась с военными в Румынии, а также выступила на брифинге в поддержку Украины.

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