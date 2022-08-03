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Джин геополитики выпущен из бутылки: будет ли Азербайджан отбивать свои территории

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Джин геополитики выпущен из бутылки: будет ли Азербайджан отбивать свои территории

Фото: Associated Press

Азербайджанцы настроены серьезно.

Проблемы в Нагорном Карабахе нарастают таким образом, что военная сила возвращается к Азербайджану.

Военный эксперт Петр Черник в интервью корреспонденту ТСН.ua рассказал об обострении конфликта.

"Проблемы в Нагорном Карабахе нарастают таким образом, что джин геополитики, выпущенный из бутылки, и военная сила, к сожалению, возвращается в реалии жизни, как главный инструмент решения геополитических, и особенно международных проблем такого характера, что сейчас есть в Азербайджане", – отметил эксперт.

По его мнению, состоявшийся сейчас конфликт является свидетельством того, что Азербайджан настроен серьезно и будет "отбивать свои территории".

"Перерастет ли это в большую войну?.. На мой взгляд, пока нет. Говорить, что будет такая война, как в 2020 году, рано. Азербайджанцы усвоили уроки и введут тактику малых шагов. Для них это самая верная тактика. В конце концов, и для нас – в российско-украинской войне", — добавил Черник.

Напомним, диктатор Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Российское минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе.

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