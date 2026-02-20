Джип с туристами ушел под лед на самом большом озере планеты: погибли 7 человек

Замерзшее озеро Байкал.

В пятницу, 20 февраля, на озере Байкал в российской Сибири туристический автобус с гражданами Китая провалился под лед , в результате чего погибли семь человек, и только одному путешественнику удалось спастись.

Об этом пишет Independent .

Детали смертельного инцидента

Инцидент произошел во время поездки по замерзшим просторам самого глубокого озера планеты, когда лед внезапно не выдержал веса транспортного средства и проломился. В настоящее время прокуратура уже открыла уголовное производство, правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

«Один турист смог спастись, а поиски других продолжаются», — сообщили местные власти.

Туристический бум и опасность озера

В последние годы Байкал стал очень популярным местом среди китайских путешественников благодаря введенному безвизовому режиму. Зимой сюда массово приезжают, чтобы прокатиться на коньках или лыжах, ведь сквозь прозрачный лед можно рассмотреть глубину до 12 метров.

Байкал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и содержит около 20 процентов всех мировых запасов пресной воды. В то же время экологи предупреждают, что уникальная экосистема озера, где живут тысячи видов животных, находится под серьезной угрозой из-за промышленного загрязнения, браконьерства и неконтролируемого развития туризма.

