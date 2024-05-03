Джо Байден назвал союзников США Индию и Японию ксенофобами: что произошло

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что президент лишь "выразил более широкую точку зрения по иммиграционной политике США".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Японию и Индию ксенофобскими государствами, которые вместе с Россией и Китаем "не хотят иммигрантов". В Белом доме заявляют, что президент Байден не преследовал цель оскорбить ни одну из стран.

Об этом пишет OBOZ.UA

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена. В частности, американский лидер сказал, что выборы в США в этом ноябре посвящены "свободе, Америке и демократии".

"Мы рады иммигрантам. Подумайте об этом. Почему Китай так сильно тормозит экономически? Почему у Японии проблемы, почему (проблемы есть) у России и почему у Индии? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов", – сказал Байден буквально.

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Спустя всего несколько недель назад президент США во время визита премьера Японии Фумио Кисиды назвал американо-японский альянс незыблемым. Индия, как утверждают в Госдепе, тоже является ключевым партнером США.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби попытался оградить своего президента.

"Наши союзники и партнеры хорошо знают, как президент Байден ценит их, их дружбу и сотрудничество. Они понимают, насколько он полностью привержен идее альянсов и партнерства", – заявил Кирби, добавил, что президент лишь "выразил более широкую точку зрения по иммиграционной политике США. ".

В американских массмедиа предполагают, что господин Байден просто в силу своего возраста не хочет менять риторику, к которой привык. Он неоднократно называл ксенофобом бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года.

Напомним, на днях Байден заявил, что примет участие в прениях с Трампом.

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