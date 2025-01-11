Джо Байден оценил шансы Украины на победу в войне с Россией

У Украины есть шанс на победу в войне с Россией, при условии дальнейшей международной поддержки и устойчивости украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский и действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели длительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы санкций против России, ситуацию на поле боя, состояние украинской ПВО и пожар в Калифорнии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

В своей речи о состоянии экономики Байден поделился деталями этой беседы, отметив непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Он также оценил шансы Украины на победу, подчеркнув важность международной помощи и мужества украинского народа.

Он подчеркнул, что единство Западной Европы в поддержке Украины обеспечивает реальный шанс для ее победы.

"Цена войны для России – невероятно высока. Более 600 000 погибших и раненых военных. Северные корейцы, которых россияне привезли на войну, также имеют высокие показатели смертности", – сказал он.

Байден заявил, что сделал все возможное для поддержки Украины и выразил уверенность, что помощь Киеву будет продолжаться даже в случае сопротивления со стороны администрации Трампа, поскольку в Конгрессе есть двухпартийная поддержка этого вопроса.

Напомним, Байден заверил, что у американского Конгресса достаточно возможностей, чтобы помощь Украине не останавливалась.

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