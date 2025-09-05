- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 524
- Время на прочтение
- 1 мин
Джо Байдена прооперировали, удалив раковое поражение
Экс-президенту провели операцию по методу Мооса. Это процедура, используемая для удаления раковых поражений кожи.
Бывший президент США Джо Байден перенес хирургическое вмешательство по удалению раковых поражений кожи. Когда именно произошла операция Байдена, неизвестно.
Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщает Newsweek.
Демократ провели процедуру по методу Мооса — врачи срезали один за другим тонкие слои кожи и проверяли их на присутствие раковых клеток, пока результат теста не был отрицательным. Поэтому во главе Байден остался заметный шрам — на изменения во внешности бывшего президента обратили внимание СМИ.
В мае Байден объявил, что борется с раком простаты, который дал осложнения в кости. Еще до своего президентского срока у него также были проблемы с немеланомным раком кожи, а уже в годы пребывания в Овальном кабинете перенес удаление ракового образования на груди.
Онколог Эзекиэль Эммануэль в интервью газете Washington Post заявил, что агрессивная форма рака простаты у Джо Байдена могла развиваться с начала его президентского срока в 2021 году.
Дональд Трамп выразил поддержку Байдену после диагноза агрессивного рака простаты и удивился, что диагноз был скрыт от общественности так долго.