Джо Байдена прооперировали, удалив раковое поражение

Джо Байден / © Associated Press

Бывший президент США Джо Байден перенес хирургическое вмешательство по удалению раковых поражений кожи. Когда именно произошла операция Байдена, неизвестно.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщает Newsweek.

Демократ провели процедуру по методу Мооса — врачи срезали один за другим тонкие слои кожи и проверяли их на присутствие раковых клеток, пока результат теста не был отрицательным. Поэтому во главе Байден остался заметный шрам — на изменения во внешности бывшего президента обратили внимание СМИ.

В мае Байден объявил, что борется с раком простаты, который дал осложнения в кости. Еще до своего президентского срока у него также были проблемы с немеланомным раком кожи, а уже в годы пребывания в Овальном кабинете перенес удаление ракового образования на груди.

Онколог Эзекиэль Эммануэль в интервью газете Washington Post заявил, что агрессивная форма рака простаты у Джо Байдена могла развиваться с начала его президентского срока в 2021 году.

Дональд Трамп выразил поддержку Байдену после диагноза агрессивного рака простаты и удивился, что диагноз был скрыт от общественности так долго.