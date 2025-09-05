ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Джо Байдена прооперировали, удалив раковое поражение

Экс-президенту провели операцию по методу Мооса. Это процедура, используемая для удаления раковых поражений кожи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Джо Байден

Джо Байден / © Associated Press

Бывший президент США Джо Байден перенес хирургическое вмешательство по удалению раковых поражений кожи. Когда именно произошла операция Байдена, неизвестно.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщает Newsweek.

Демократ провели процедуру по методу Мооса — врачи срезали один за другим тонкие слои кожи и проверяли их на присутствие раковых клеток, пока результат теста не был отрицательным. Поэтому во главе Байден остался заметный шрам — на изменения во внешности бывшего президента обратили внимание СМИ.

В мае Байден объявил, что борется с раком простаты, который дал осложнения в кости. Еще до своего президентского срока у него также были проблемы с немеланомным раком кожи, а уже в годы пребывания в Овальном кабинете перенес удаление ракового образования на груди.

Онколог Эзекиэль Эммануэль в интервью газете Washington Post заявил, что агрессивная форма рака простаты у Джо Байдена могла развиваться с начала его президентского срока в 2021 году.

Дональд Трамп выразил поддержку Байдену после диагноза агрессивного рака простаты и удивился, что диагноз был скрыт от общественности так долго.

Дата публикации
Количество просмотров
524
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie