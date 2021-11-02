Джон Бон Джови заболел коронавирусом: как чувствует себя известный музыкант

Певец полностью вакцинирован.
Основатель популярной американской рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови слег с коронавирусом.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 ноября.
Недуг у него обнаружили перед самым концертом. Рок-музыкант должен был выступать в Майами. Перед выходом на сцену вся группа сдала экспресс-тесты. И у 59-летнего певца результат оказался положительным. Так что выступление пришлось отменить.
Бон Джови полностью вакцинирован, и именно поэтому, уверен, болезнь протекает легко. Говорит, чувствует себя хорошо. Но по просьбе врачей, соблюдает постельный режим и бережет силы.