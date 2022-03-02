Джонсон: 38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине

Джонсон: 38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине

Премьер Британии подчеркнул, что такие действия не могут остаться безнаказанными.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что информацию о преступлениях России в Украине 38 стран передали в Международный уголовный суд.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасные вещи безнаказанно", — написал Джонсон.