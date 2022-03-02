Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Джонсон: 38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Джонсон: 38 стран передали в Международный уголовный суд информацию об ужасных действиях РФ в Украине

Associated Press

Премьер Британии подчеркнул, что такие действия не могут остаться безнаказанными.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что информацию о преступлениях России в Украине 38 стран передали в Международный уголовный суд.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Нам совершенно понятно, что Путин не может делать такие ужасные вещи безнаказанно", — написал Джонсон.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация