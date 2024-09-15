Джонсон и пять эксминистров обороны Британии просят разрешить Украине бить по России

Стармер прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом Байденом в пятницу.

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон и пять бывших министров обороны страны призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по России, даже без поддержки США.

Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Как отметил Уоллес, если не принять меры сейчас, Великобритания будет "умиротворять" Кремль. В то время как Борис Джонсон добавил, что " нет никаких оснований для промедления".

"Стармер прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом Байденом в пятницу, чтобы обсудить обращение президента Зеленского о разрешении использования ракет британского производства" ,- говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжавшиеся 90 минут переговоры в Белом доме были "очень открытыми" относительно "выбора, который стоит перед нами".

"Но Байден и его команда дали понять, что они хотят подождать, пока Зеленский не представит свой "план победы", – добавили в сообщении.

Добавим, уже в этом месяце Соединенные Штаты и Великобритания могут снять ограничения с Украины для ударов по территории России дальнобойным оружием.

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