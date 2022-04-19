Джонсон обсудит с лидерами НАТО и ЕС введение более жестких санкций против России

Джонсон обсудит с лидерами НАТО и ЕС введение более жестких санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит ужесточение санкций против России с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами.

Глава британского правительства 19 апреля намерен обсудить с мировыми лидерами, в том числе НАТО и ЕС, дальнейшую поддержку Украины и санкции против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Джонсона.

Отмечается, что к совещанию присоединятся лидеры из Канады, Франции, Германии, Италии, Румынии, Японии, НАТО и Европейской комиссии.

По словам спикера Джонсона, война в Украине может затянуться, ведь Россия будет пытаться использовать преимущество своего количества.

"Следующим этапом войны, вероятно, будет конфликт на истощение, который может занять несколько месяцев. Россия стремится использовать преимущество своего количества войск, но Украина уже показала, что это вряд ли будет решающим само по себе", — пресс-секретарь британского премьер-министра.

Напомним, ранее стало известно, что совещание, на котором выступит Джонсон, созывают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон. Она пройдет 19 апреля с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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