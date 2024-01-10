Джонсон ответил, действительно ли отговаривал Зеленского от переговоров с РФ весной 2022-го

Он назвал такие обвинения "чепухой и российской пропагандой".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения Москвы в том, что он якобы в первые месяцы полномасштабного вторжения рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому продолжать войну.

Об этом пишет The Times.

Он назвал такие обвинения "чепухой и российской пропагандой".

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В издание напомнили, что когда Джонсон встретился с президентом Зеленским в Киеве в апреле 2022 года, он был одним из первых западных лидеров, посетивших Украину с начала российского вторжения.

"В Киеве Джонсона хвалили за его храбрость и поддержку украинского народа. Вернувшись домой, его критики предположили, что премьер-министр, видимо, радовался отвлечь внимание от политических скандалов, которые в конечном итоге привели к его падению", – говорится в статье.

Однако теперь в России кремлевские пропагандировать визит Джонсона в Украину изображают как нечто гораздо более зловещее: якобы сорвавший мирное соглашение между Киевом и Москвой вмешательство.

Недавно РФ обвинила Джонсона в том, что он якобы выступил против соглашения, согласно которому Россия выведет войска в обмен на то, что Киев откажется от НАТО и примет нейтралитет.

"Джонсон запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и требовал продолжения боевых действий против России", – заявляла скандальная пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в конце 2023 года.

Джонсон заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров весной 2022 года. В то же время он пообещал Зеленскому всестороннюю поддержку. Политик признал, что был "обеспокоен тем, каким может быть любое потенциальное соглашение с Россией".

“Я немного волновался на этом этапе. Я даже не мог понять, каким может быть соглашение, и я думал, что любое соглашение с Путиным будет довольно ужасным”, – сказал он журналистам.

The Times отмечает, что обвинения Москвы были поощрены заявлением лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который заявил, что Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и "просто воевать".

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что "они были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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