Джонсон планирует вскоре посетить Украину из-за дальнейшей российской агрессии — The Guardian

Также Джонсон намерен рассмотреть варианты сдерживания российской агрессии против Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует на следующей неделе посетить Украину на фоне военной напряженности РФ у наших границ.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя правительства.
"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание во избежание кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", — сообщил представитель Даунинг-стрит.
Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО.
Напомним, как пишут британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Борис Джонсон планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, некоторые СМИ Великобритании утверждают, что Лондон планирует ввести дополнительные санкции против стратегических и финансовых интересов РФ.
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