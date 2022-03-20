Джонсон поговорил с Зеленским и рассказал ему о собственных планах помощи Украине

Джонсон поговорил с Зеленским и рассказал ему о собственных планах помощи Украине

Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, подчеркнул Джонсон.

В воскресенье, 20 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил написал на своей странице в Twitter.

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Британский премьер в разговоре сообщил Зеленскому, как он будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на следующей неделе, чтобы закончить войну.

"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту", — говорится в сообщении британского премьера

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