Джонсон поговорил с Зеленским и рассказал ему о собственных планах помощи Украине

Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, подчеркнул Джонсон.
В воскресенье, 20 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил написал на своей странице в Twitter.
Британский премьер в разговоре сообщил Зеленскому, как он будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 на следующей неделе, чтобы закончить войну.
"Я говорил с президентом Украины сегодня днем, чтобы объяснить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец этому ужасному конфликту", — говорится в сообщении британского премьера
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